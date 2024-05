L’Emilia-Romagna al Parlamento: tagliate le tasse a chi vive e lavora in montagna

BOLOGNA. Tagliare le tasse a chi vive e lavora in montagna: è la richiesta che l’Emilia-Romagna invia al Parlamento perché approvi norme fiscali di vantaggio a sostegno dell’Appennino. L’Assemblea legislativa ha approvato questa mattina la proposta di legge alle Camere del centrosinistra per introdurre una ‘zona franca’ fiscale nelle aree di montagna. Come annunciato ieri in una seduta parecchio ‘frizzante’, Fratelli d’Italia e Lega hanno scelto di non esprimersi col voto sul provvedimento. Sì invece, oltre al centrosinistra, anche dal Movimento 5 stelle. “In questi anni ci siamo dedicati tanto alla montagna. Al Senato- ricorda Marta Evangelisti di Fdi- è in fase di discussione una proposta a tutela della montagna a cui sono abbinati diversi disegni di legge, fra cui due a nostra firma.

«Non accettiamo lezioni da questa Regione che si sveglia solo oggi con un provvedimento bandiera». Sul fronte opposto il dem Massimo Bulbi: «Anche l’attuale viceministro Bignami propose questo provvedimento, e giustamente, quando era sui banchi di questa Assemblea». La Regione, sostiene Silvia Piccinini dei 5 stelle, «può agire per fermare o contenere lo spopolamento, per potenziare le infrastrutture viarie per garantire i servizi». Voto favorevole anche da Europa verde (»una proposta che ha in sé l’importante tematica della lotta allo spopolamento, fondamentale per la tenuta ambientale della montagna», dice Silvia Zamboni), Italia viva (una «proposta mirata che potrà determinare un richiamo nelle aree montane dei professionisti della medicina», confida Pasquale Gerace), mentre per Federico Amico di Coraggiosa “non partecipare al voto è come fuggire dalle responsabilità”.