L’assessore regionale Corsini: “Il clima è cambiato, l’offerta turistica in Romagna è da rivedere”

«Strutture e gazebi fissi in spiaggia? Una buona idea ma serve il nulla osta della Soprintendenza». L’estate non sta finendo con buona pace del calendario e di un celebre tormentone musicale in voga negli anni Ottanta. Il cambio armadi è rimandato a data da definirsi mentre tanti romagnoli si riversano in spiaggia per fare il bagno godendo i benefici dell’ultima tintarella.

Una stagione sui generis che, visto il cambiamento climatico in corso, secondo molti bagnini, potrebbe trainare il turismo a patto di cambiamenti sostanziali. A pronunciarsi in merito è l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

Assessore Corsini, questo mese di ottobre senza precedenti ha avuto ricadute positive sul turismo romagnolo?

«Si tratta di un turismo di prossimità, legato all’escursionismo giornaliero. Sul piatto mancano le tradizionali presenze, e dunque i numeri, legati alla classica villeggiatura balneare».

