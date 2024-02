Imola, un pizzaiolo arrestato e un operaio denunciato per spaccio di cocaina

Non del tutto insospettabili, dal momento che nel loro passato già avevano qualche precedente di polizia specifico, ma oggi avviati a una vita ordinaria di lavoro. Eppure, come per diversi imolesi finiti recentemente e prima di loro nei guai, arrotondavano con la vendita della cocaina.

Questa è l’accusa formulata dalla polizia di Imola nei confronti di un 52enne e di un 50enne, residenti a Imola, entrambi nel quartiere Pedagna, il primo arrestato e il secondo denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, in seguito all’ultima indagine del commissariato di Imola.

Nel primo caso si tratta di un pizzaiolo che la polizia ha fermato in compagnia di un amico nei pressi di casa sua nei giorni scorsi. Un nome al quale la polizia era risalita grazie a un’indagine che faceva presumere potesse essere “titolare” di un giro di spaccio di cocaina abbastanza fiorente. Per questo gli agenti hanno informato l’interessato, e chi si trovava con lui in quel momento, della perquisizione e hanno proceduto, L’ amico è risultato “pulito” e non ha avuto alcuna conseguenza. Il 52enne nella tasca del giubbotto aveva poco più di un grammo di cocaina e 200 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione si è allargata quindi al suo domicilio e qui la polizia ha rinvenuto 100 grammi di cocaina pura, ancora da tagliare e suddividere in dosi , oltre a un bilancino di precisione con sopra residui della stessa sostanza che è stato sequestrato insieme a un cellulare e a una sorta di rubrica cartacea con nomi e contatti. Convalidato l’arresto, a suo carico è stato disposto l’obbligo di dimora con divieto di uscire di casa nelle ore serali.

Solo 24 ore dopo, gli agenti del commissariato di Imola hanno proceduto anche al controllo di un 50enne, residente pure lui nel quartiere Pedagna, sospettato per il medesimo reato, ma che nulla ha a che fare con l’uomo arrestato invece il giorno prima. In questo caso si tratta di un operaio, che lavora regolarmente e che ha all’attivo solo precedenti lontanissimi nel tempo. Se a bordo dell’auto in cui è stato fermato per il controllo non aveva alcunché, a casa sua gli agenti hanno invece ritrovato 10 grammi di cocaina e anche in questo caso tutto il materiale normalmente utilizzato per il confezionamento delle dosi compreso il solito bilancino di precisione. A suo carico è stata verbalizzata solo una denuncia per detenzione a scopo di spaccio, essendo il quantitativo esiguo.

Ciò che emerge da questi ultimi due casi è, ancora una volta, il fatto che si tratta di persone che lavorano e che con lo spaccio di droga implementano le loro entrate, a fronte di una richiesta evidentemente diffusa sul territorio.