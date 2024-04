Imola, picchia la moglie e ferisce la figlia arrestato un 47enne

Non era nuovo a scenate violente fra le mure di casa. Nel 2022 era stato arrestato anche dagli agenti del commissariato di Lugo per minacce contro i familiari. Questa volta è andato oltre, ferendo anche la figlia di 27 anni.

L’intervento della polizia

Era già sera quando la scorsa settimana gli agenti del commissariato di Imola sono stati chiamati in una abitazione della frazione di Sesto Imolese da un cittadino che sentiva urla provenire da una casa vicina. Quando la polizia è arrivata e ha individuato facilmente la situazione, si è trovata davanti due donne che cercavano di fuggire dall’abitazione. Erano una donna di 47 anni con la figlia, di nazionalità rumena. La ragazza, una 27enne, aveva una ferita alla testa, le donne hanno raccontato che a provocare la ferita era stato il lancio di un oggetto da parte del padre, e marito, che prima le aveva anche picchiate. Subito è stata chiamata l’ambulanza che ha trasportato la ragazza in pronto soccorso, dove è stata medicata e giudicata guaribile in alcuni giorni. Il padre, anche lui un 47enne di origini rumene formalmente residente a Ravenna, nel frattempo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Quando gli agenti sono entrati in casa lo hanno trovato in giardino con ancora una birra in mano, visibilmente sotto l’effetto dell’alcol, dal momento che, secondo la ricostruzione della polizia, pronunciava frasi sconnesse. Nel mentre si è fatto avanti anche un vicino che ha raccontato di essere stato a sua volta minacciato e strattonato dall’uomo, quando aveva cercato di portare soccorso alle due donne.

Una volta portato in commissariato, la polizia ha scoperto che l’uomo non era nuovo a manifestazioni violente. Aveva all’attivo diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, danneggiamento e contro la persona, minacce e lesioni personali. A luglio del 2022 era stato arrestato in provincia di Ravenna per minacce in ambito familiare. In seguito all’arresto della scorsa settimana, che il Tribunale ha convalidato, dopo cinque giorni di carcere uscito ma non ha potuto fare ritorno da moglie e figlia. Nei suoi riguardi è scattato infatti un provvedimento di allontanamento e divieto di avvicinamento alla casa di famiglia e ai luoghi frequentati di moglie e figlia che non può assolutamente contattare.