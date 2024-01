Imola, paura in serata per incendio in un’abitazione il cui piano terra è stato distrutto dalle fiamme

Paura in un'abitazione in via Piratello 13 dove ieri sera intorno alle 20 è scoppiato un incendio. A fuoco è andata un'abitazione indipendente dove abitano due fratelli pensionati. Il rogo, accidentale, si sarebbe sprigionato dal camino della cucina e le fiamme si sarebbero poi propagate a tutto il piano terra distruggendolo. Per fortuna nessuno dei due occupanti è rimasto ferito, i due fratelli sono fuggiti in tempo e hanno chiesto riparo dal terzo fratello che abita nell’abitazione attigua. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco di Imola e Medicina che hanno lavorato fino a tarda notte per contenere il rogo e i carabinieri di Imola; la casa è stata dichiarata inagibile.