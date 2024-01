Imola, in 12mila alla Rocca per salutare il 2024 con lo spettacolo dei fuochi artificiali

Circa 12 mila persone, famiglie intere, gruppi di amici, giovani e meno giovani hanno assistito allo spettacolo pirotecnico-multimediale andato in scena ieri sera alla Rocca sforzesca, per dare il benvenuto al nuovo anno, l’ultima volta in cui il castello si era “acceso” per questo spettacolo era stato il 31 dicembre 2019. Augurando agli imolesi il buon anno, il sindaco Marco Panieri ha sottolineato come “questo appuntamento sia una bella occasione per ritrovarsi assieme. Il suo ritorno segna la volontà da parte dell’Amministrazione, di recuperare momenti di socialità e gioia condivisa, in particolare rivolti alle famiglie e ai giovani. Chiudiamo un anno difficile ma proprio il ritrovarsi e stare insieme come comunità ci dà la forza per guardare al nuovo anno con fiducia. L’augurio rivolto a tutti è quello di salute, felicità e di raggiungere i traguardi prefissati. Con l’auspicio che cessino le guerre, in nome della pace e che si diffonda sempre più la cultura del rispetto reciproco a partire dai giovani, dicendo basta alla violenza sulle donne”.

L’articolo competo domani sul Corriere Romagna.