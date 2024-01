Imola, due titolari di pizzerie nei guai: uno coltivava cannabis in cantina, l’altro teneva la cocaina in cucina

imola

Per il commissariato di polizia di Imola, il 2024 si è aperto all’insegna del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono infatti una denuncia e un arresto, rispettivamente per coltivazione di marijuana e per detenzione a scopo di spaccio di cocaina e altre sostanze, il frutto di due differenti operazioni investigative completate proprio durante le Feste. La cosa singolare è che in entrambi i casi si tratta di due imolesi titolari di altrettante pizzerie nel circondario.

La serra in cantina

Per il primo dei due la denuncia è scattata a Capodanno. Da qualche giorno la polizia cercava un uomo indicato come possibile coltivatore di cannabis nel bel mezzo della città . Dagli effluvi che il naso addestrato degli agenti aveva avvertito nel tunnel dei garage del condominio sospetto era ormai evidente che era proprio lì che si svolgeva l’attività illecita. Associata la cantina all’ appartamento, la polizia è poi risalita all’uomo, un imolese del 1986, già noto per precedenti di polizia specifici. Nella sua cantina gli agenti hanno trovato due box allestiti con impianti di illuminazione a raggi ultravioletti, necessari per la coltivazione di marijuana, con anche l’impianto di aerazione e irrigazione. La piantagione però era stata già tagliata, come è poi emerso dalla perquisizione dell’abitazione. In casa è stato trovato, infatti, il raccolto: quattro fusti di infiorescenze già essiccate per il peso di circa 380 grammi. Da un mobile è saltato fuori anche un barattolo di fertilizzanti specifici per quel genere di pianta, nonché una tavoletta di hashish da 50 grammi.

L’uomo che di mestiere gestisce appunto un esercizio pubblico, è stato anche segnalato alla prefettura come assuntore, oltre che denunciato per la coltivazione illegale di marijuana.

Cocaina in tazza

Nel secondo caso è scattato l’arresto per detenzione e spaccio a carico di un imolese del 1982, anche lui titolare di una pizzeria, nonché di una sospetta attività illegale per arrotondare. Il 4 gennaio la polizia, che già da qualche tempo lo teneva sotto controllo, lo ha individuato mentre usciva di casa. Addosso non aveva nulla, ma nell’abitazione gli agenti hanno trovato, ancora sul tavolo della cucina, la cocaina e la sostanza da taglio; la prima era in una tazza azzurra e la seconda in una tazza nera. Della prima ve ne erano in tutto 92 grammi, di bicarbonato invece 60 grammi. Alla lista si aggiungono anche 25 grammi di hashish, 16 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un foglio con su scritti nomi, cognomi e importi, oltre che la consistente cifra di 30.050 euro in contanti.