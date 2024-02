Imola, due rivenditori di tabacchi senza licenza, sequestrati 23 kg di sigarette

La Guardia di finanza di Imola ha sequestrato in due bar della città oltre 23 kg di sigarette, tabacco trinciato e stick di tabacco nonché circa 7 mila cartine e filtri per sigarette venduti irregolarmente.

Il primo intervento è nato da una segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la quale i militari della Compagnia di Imola sono riusciti a rilevare la presenza all’interno del locale di tabacchi, ordinati nell’apposito espositore, venduti però in assenza di relativa licenza. Pertanto i militari hanno proceduto all’immediato sequestro penale per condotte punite con l’arresto fino a un anno e con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 10.000 oltre alla denuncia del titolare del locale alla Procura della Repubblica di Bologna. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvierà il procedimento per la chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a cinque giorni. Successivamente, nell’ambito di una attività di controllo economico del territorio, sempre le Fiamme gialle imolesi hanno scoperto la vendita, senza autorizzazione, di sigarette ben occultate al di sotto del bancone di un bar gestito in questo caso da soggetti di nazionalità cinese. Ulteriori approfondimenti, innescati dall’improvvisa agitazione da parte di uno dei soci, hanno permesso di rinvenire 0,25 grammi di hashish e 3,66 grammi di marijuana ad uso personale, che è stata sequestrata, insieme alle sigarette irregolari.