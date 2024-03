Imola, conferita la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki VIDEO

Il sindaco di Imola Marco Panieri e l’assessore alla cultura Giacomo Gambi hanno conferito questa sera in Teatro la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, votata il 26 luglio 2021 dal consiglio comunale “riconoscendo nella sua figura quei valori di libertà di studio, di libertà di pensiero e di libertà alla partecipazione pubblica propri di questo territorio e delle istituzioni che lo rappresentano”.

“Patrick Zaki sta particolarmente a cuore a questa comunità, per lo studio a Bologna e le relazioni con la nostra provincia e la nostra regione ed è un simbolo di quell’internazionalismo e cosmopolitismo della cultura, della conoscenza e dei diritti che vorremmo divenisse patrimonio comune dell’umanità” sottolinea l’assessore alla Cultura giacomo Gambi che ha presentato la delibera in Consiglio comunale e ha invitato Zaki a venire in città: “Siamo felici che Zaki abbia accettato di essere con noi per sentire anche fisicamente l'abbraccio della nostra comunità di cui oggi è cittadino onorario”. VIDEO MMPH