Imola, aveva 32mila euro arrotolati nel comodino della cameretta: arrestato 21enne spacciatore di Massa Lombarda

Ancora un arresto per spaccio della polizia di Imola. In manette è finito un 21enne incensurato di Massa Lombarda accusato di essere il capofila di una piccola rete di spaccio su Imola. Sarebbe stato lui a rifornire diversi piccoli rivenditori attivi sul Santerno. La polizia di Imola in collaborazione con il commissariato di Lugo lo ha arrestato dopo aver rinvenuto nella casa dove abita con i genitori a Massa Lombarda un chilo e 132 grammi di hashish e 32.330 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, arrotolate e riposte nel comò della sua cameretta.