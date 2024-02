Il Mic mette in vendita le quote della società IF «Non ci sono interessi comuni»

La Fondazione Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche, su delibera del consiglio di amministrazione, ha indetto una gara per la cessione della propria quota di partecipazione in Imola Faenza Tourism Company, la società di promozione e commercializzazione turistica del territorio imolese e faentino con sede in autodromo. La quota, del valore nominale unitario di 1.707,03 euro, rappresenta l’1,09399% del capitale sociale di IF. Il prezzo a base di gara è fissato proprio in quella cifra e la scadenza per la presentazione delle domande è prevista per le 12 del prossimo 29 febbraio.

Le ragioni

«È la seconda volta che indiciamo la gara, dopo che la prima è andata deserta - spiega il presidente del Mic, Eugenio Emiliani -. Una scelta presa l’estate scorsa vedendo che i rapporti con IF, dentro la quale siamo fin dalla sua creazione (2016, ndr) sono sempre meno frequenti e ormai non abbiamo più interessi comuni. A chiedercelo è stato anche il Comune di Faenza, lo stesso che anni fa ci consigliò di acquistare la quota di partecipazione».

Il motivo di fondo alla base di questa decisione è «l’attività di IF molto più basata sul cicloturismo e sull’autodromo di Imola e meno orientata verso Faenza e su proposte culturali come la nostra - conclude Emiliani -. Su questo progetto erano attesi risultati che purtroppo non sono arrivati. Nessuna polemica però, semplicemente non ci sono più i numeri per rimanere dentro alla società».

Chi può partecipare all’asta

Alla gara possono partecipare solo le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di gestione di stabilimenti termali, attività di ristorazione, alberghiere, e strutture ricettive in genere, sportive, ricreative o commerciali, le rispettive associazioni rappresentative, le banche e le imprese che svolgono attività economiche connesse al turismo in genere nonché gli Enti pubblici, anche in forma associata o consorziata, con competenza sul territorio di riferimento. Possono partecipare anche le associazioni volontaristiche abilitate alla promozione del turismo locale come, ad esempio, le Pro Loco.

La modulistica e il bando completo di gara sono consultabili sul sito della Fondazione Mic.