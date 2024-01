Il lapsus di Bonaccini davanti a Meloni: “Abbiamo incontrato il commissario Vannacci...”

“Abbiamo incontrato il commissario Vannacci...”. Curioso lapsus di Stefano Bonaccini durante la firma dell’accordo sui fondi di sviluppo e coesione stamane in Regione Emilia-Romagna. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, volendo citare Mario Vattani, commissario dell’Expo di Osaka 2025, chiama invece in causa involontariamente il generale salito alla ribalta negli ultimi mesi per alcune sue posizioni particolarmente conservatrici. “Ho sbagliato, è la cronaca di questi giorni...”, si giustifica un imbarazzato Bonaccini prima che qualcuno dalla platea lo aiuti a recuperare il nome giusto. Solidale comunque Meloni, che poco dopo a sua volta incappa in un errore elencando i diversi fondi europei. “Oggi va così: Vannacci”, scherza la premier. La citazione sbagliata si inseriva in un passaggio del discorso di Bonaccini sul Tecnopolo di Bologna, che ospita il data center centro meteo europeo e il supercomputer Leonardo. “E’ la cosa che mi rende più orgoglioso al termine dei miei due mandati, ma so che non prende i titoli dei giornali. Invece se mi mettessi a polemizzare con te - si rivolge a Meloni - avrei tutti i titoli di apertura”.