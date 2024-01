«Ho iniziato ad amare i libri dopo i 50 anni, nel 2023 ne ho letti 275, non è mai tardi»

RIMINI

«Non è mai troppo tardi per iniziare a leggere». E se ad affermarlo è un’avida lettrice come Cristiana Guidi - 55 anni, residente a Rimini - bisogna crederci. Impiegata della comunità Papa Giovanni e con studi da ragioniera, nel 2023 ha posto in essere un record assoluto per la biblioteca Gambalunga: ben 275 libri presi in prestito.

Nonostante la famiglia e i tre figli a carico, per Guidi il tempo di chiudersi in biblioteca per dedicarsi a quella che, da cinque anni, è la sua passione più grande non sembra mai mancare.

Poco importa se, in mezzo a tanti studenti che frequentano la sede di via Gambalunga, lei sia meno giovane: «Mi siedo accanto a loro e leggo. Non potrei farne a meno».

Guidi, a che età ha cominciato a leggere?

«Da poco in realtà. Avevo 50 anni e sono partita dai libri di psicologia che avevo in casa, e che mi appassionavano particolarmente. Ho iniziato a ricercarne sempre di più nella biblioteca di via Gambalunga, per poi passare ai romanzi. Ne leggo di ogni genere, ma i miei preferiti sono i romanzi d’amore».

Ben 275 libri letti solo nel 2023. Come riesce a conciliare questa passione con il resto dei suoi impegni?

«Negli anni passati, in realtà, ne leggevo molti meno. Diciamo che ho ridefinito le mie priorità, sacrificando le ore che prima dedicavo alla palestra o alle passeggiate. Leggo principalmente il pomeriggio. Mi reco in biblioteca e rimango lì qualche ora, amo il silenzio. La sera, anziché piazzarmi davanti alla televisione, leggo un libro. Al lavoro mi dedico la mattina. Il resto riesco a conciliarlo perfettamente. Nel 2024 spero di mantenere questo ritmo».

E cos’ha la lettura di diverso rispetto alla tv?

«Innanzitutto rilassa tantissimo, cosa che la televisione non fa. Al contrario, a me innervosisce. E poi mi ha aperto la mente, facendomi scoprire cose che prima non conoscevo. In più, leggere mi permette di fare esperienze che con la tv non posso fare. Ad esempio così posso far viaggiare la fantasia. Quando gli scrittori descrivono i loro personaggi, a me sembra di riuscire ad immaginarli. Ed è anche un vero e proprio esercizio per la mente».

Ha modo di condividere questa sua passione con qualcuno?

«In casa no. Purtroppo gli altri membri della mia famiglia preferiscono la tecnologia. In generale, nella mia comitiva ho poche persone con cui condividerla. Solamente un amico con cui, spesso, portiamo avanti le medesime letture».

Qual è l’insegnamento più importante che ha tratto dai libri?

«La speranza. I romanzi, soprattutto quelli a lieto fine, mi hanno insegnato a guardare al futuro con positività. A sperare che le cose, in fin dei conti, possano andare bene. A credere nel domani».

La lettura ha funto anche da supporto in determinate fasi della sua vita?

«Sì, mi ha aiutata in molti momenti difficili. Soffrendo d’ansia, leggere per me è un passatempo ideale, uno strumento attraverso cui riesco a tenerla a bada. Potrei definirla una medicina meravigliosa».

