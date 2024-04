Faenza, si finge vescovo per truffare il parroco. Condannato 23enne pugliese

Ubi maior minor cessat. Filosofia che, applicata a una truffa, per un soffio non è costata caro alla parrocchia dei Santi Agostino e Margherita. E’ accaduto nell’estate del 2021. Rispondendo al telefono don Ivo Guerra, sacerdote all’epoca 86enne, aveva creduto davvero che dall’altra parte della cornetta ci fosse il vescovo emerito di Bari. Alla piccola comunità religiosa manfreda chiedeva un singolare aiuto economico: 4mila euro. Il parroco non si era sottratto alla chiamata. E solo per un successivo ripensamento ha fatto partire la denuncia che ieri ha portato alla condanna per truffa aggravata di Vincenzo Pastore, 23enne originario di Andria. Pena 9 mesi e 900 euro di multa. Così ha deciso il giudice Cecilia Calandra, riservandosi 30 giorni per il deposito delle motivazioni.

