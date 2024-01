Cerca di uccidere la fidanzata buttandola giù dalla finestra

Prima le ha gettato fuori dalla finestra i vestiti e i suoi oggetti personali. Poi l’ha afferrata e ha cercato di buttare di sotto anche lei. Un volo dal primo piano della casa nella quale convivevano da pochi mesi, che avrebbe potuto esserle fatale, ma che per miracolo non è avvenuto. E’ questo l’episodio più grave di una serie di vessazioni costate l’arresto a un ragazzo di appena 24 anni. Deve rispondere ora di tentato omicidio, ma anche di maltrattamenti aggravati oltre a un tentativo di estorsione, questa volta nei confronti del proprio padre, inerme di fronte alla violenza del figlio verso la fidanzata.

Tornati a convivere

I fatti che hanno portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla Procura risalgono al periodo compreso tra settembre e l’8 dicembre, giorno in cui la vittima si è vista a un passo dal fare un volo di 5,5 metri. Una relazione turbolenta, quella che i due giovani avevano riallacciato dopo essersi già lasciati in passato, nel 2019 durante un periodo di convivenza in Spagna. All’epoca, stando alla denuncia sporta dalla giovane, lui le avrebbe rotto il naso con una testata nel corso di una lite. Sarebbe stato proprio il ragazzo a ricontattare la ex prima sui social poi telefonicamente, offrendole la prospettiva di riprendere i rapporti andando a convivere nella casa di suo padre, nelle colline del Faentino. Per un iniziale periodo le cose sembravano essersi sistemate: lui aveva trovato lavoro, lei campava postando contenuti personali su Onlyfans.

L’incubo dell’eroina

A turbare la quiete sarebbe stata tuttavia la dipendenza del 24enne dall’eroina; tale da condizionare le loro uscite indirizzandoli verso Bologna per recuperare le dosi. Sarebbe stata la droga a parlare per il ragazzo il 7 dicembre quando, informato dalla fidanzata che avrebbe festeggiato il proprio compleanno andando a pranzo con la sorella, sarebbe andato su tutte le furie insultandola e minacciandola di non riferire nulla al padre. «Altrimenti ti taglio la gola e ci sputo dentro», le avrebbe promesso. Il giorno seguente un’altra scenata, classificata dall’accusa come tentato omicidio. Afferrati abiti e oggetti personali della ragazza, il 24enne avrebbe gettato tutto dalla finestra, per poi afferrare lei per i capelli e per il retro dei pantaloni, tentando di farle fare la stessa fine. Provvidenziale l’intervento del genitore del ragazzo, che intervenendo avrebbe concesso alla vittima di svincolarsi dalla presa e correre in giardino. L’aggressione è però proseguita anche all’esterno; buttata a terra dal fidanzato, è stata ripetutamente picchiata e tenuta a terra con un piede sul volto. Trenta i giorni di prognosi che hanno portato all’immediata segnalazione del fatto in Procura.

L’estorsione al padre

Anche il genitore dell’indagato, sentito dalle forze dell’ordine, ha confermato tutto, aggiungendo di avere a sua volta paura del figlio. Forse anche questa la ragione che negli ultimi mesi lo spingeva ad assecondare alle sue continue richieste di soldi. Gli versava una “paghetta” di 150 euro a settimana, buona parte dei quali sarebbero finiti nell’eroina. Non bastasse, proprio durante la lite in camera da letto, il ragazzo si sarebbe fatto consegnare dall’anziano padre ulteriori 100 euro; «Altrimenti faccio una strage», gli avrebbe assicurato. Una cifra a cui avrebbe aggiunto ulteriori 50 euro di ricarica telefonica, minacciandolo in caso di rifiuto di incendiargli la casa. Richieste che hanno configurato l’ulteriore accusa di estorsione.

Libero ma dovrà disintossicarsi

Comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti, il 24enne, difeso dall’avvocato Giacomo scudellari, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip, sciogliendo la riserva, lo ha rimesso in libertà ritenendo sufficiente per arginare il pericolo di reiterazione la misura dell’obbligo di dimora in provincia di Ravenna con il divieto di uscire di casa di notte, oltre al divieto di comunicare e avvicinarsi a meno di 500 metri dalla parte offesa. Infine dovrà presentarsi al Sert per seguire un percorso di disintossicazione.