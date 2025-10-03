Faenza, abbattuti tutti i pioppi di via Cimatti

Da lunedì via monsignor Vincenzo Cimatti sarà interdetta al traffico veicolare, dal lunedì al venerdì tra le 8.30 e le 19, per consentire l’abbattimento degli alberi lungo la carreggiata. Il tratto interessato è quello compreso tra il sottopasso della circonvallazione e via Santa Lucia. La chiusura si rende necessaria per «urgenti e indifferibili ragioni di sicurezza pubblica», come dichiarato dal Comune.

Il viale è bordato da pioppi bianchi piantati tra gli anni Sessanta e Settanta. Negli anni Ottanta, questi alberi furono sottoposti a pesanti interventi di capitozzatura, che ne hanno compromesso la struttura. Con il tempo, a indebolirli ulteriormente sono intervenuti funghi lignicoli, eventi meteorologici estremi e, più recentemente, le alluvioni del 2023 e 2024. Proprio queste ultime hanno danneggiato in modo significativo gli apparati radicali, riducendo la stabilità di molti esemplari.

La perizia tecnica aaffidata ad una società ferrarese certifica una «grave criticità strutturale e vegetativa, senza possibilità di recupero». L’analisi è stata condotta seguendo le linee guida del National Tree Safety Group e documenta che «la maggior parte degli alberi presenta gravi problemi sia strutturali che vegetativi». Molti pioppi risultano deperiti, con chiome in fase di regressione irreversibile e radici fortemente danneggiate dal costipamento del terreno. Trenta esemplari sono stati classificati come compromessi, ossia in condizioni tali da rappresentare un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. Anche gli altri alberi, pur non ancora arrivati a uno stato critico, mostrano segni di sofferenza avanzata e un degrado che non può essere arrestato.

La relazione esclude la possibilità di un intervento selettivo, poiché lascerebbe in piedi soggetti già fragili, più esposti al vento e quindi potenzialmente pericolosi. «L’unica soluzione ragionevole, sostenibile e tecnicamente praticabile - si legge nella perizia - consiste nell’eliminazione dell’intero impianto e nella sua sostituzione con alberi appartenenti ad altra o altre specie».

Preso atto delle conclusioni degli esperti, l’amministrazione ha deciso di procedere con la rimozione completa delle alberature, per poi avviare un piano di sostituzione con nuove piante più adatte al contesto urbano. La messa a dimora avverrà nel periodo compreso tra novembre 2025 e marzo 2026, considerato il più indicato per questo tipo di interventi. L’obiettivo è garantire la continuità paesaggistica, migliorando al contempo la qualità ambientale e la sicurezza.