ESCLUSIVO. Cesena, 35enne violentata fuori dalla discoteca: “Ma non denuncio chi mi ha stuprato”

È stata picchiata, trascinata via e costretta a subire uno stupro all’uscita da un locale. E pur conoscendo chi l’ha aggredita e violentata, non ha alcuna intenzione di denunciarlo. Non ha infatti inteso fare nomi e dare riferimenti sull’uomo che l’ha aggredita, anche se ha descritto dettagliatamente i fatti a chi è stato chiamato a soccorrerla prima e a medicarla poi.

Una storia shock di violenza subita da una 35enne, quella avvenuta lo scorso fine settimana all’esterno di una notissima discoteca del comprensorio cesenate.

La ricostruzione

La vittima abita a non molta distanza dal luogo in cui ha subito lo stupro. Ed ha chiarito di conoscere chi ha abusato di lei. Forse proprio perché si tratta di una persona a lei vicina anche dal punto di vista della residenza anagrafica, ha avuto paura a denunciarlo. Ma sull’identificazione del responsabile stanno lavorando le forze dell’ordine che, dopo al segnalazione di Codice Rosso ricevuta come da protocollo dall’ospedale, procederanno d’ufficio ad indagare e a chiamare alle responsabilità lo stupratore.

I fatti sono accaduti nel cuore della notte tra sabato e domenica, in occasione di una serata divertente con gli amici, come tante altre in passato. La discoteca all’esterno della quale si sono verificati i fatti richiama da sempre tanta gente, anche dai comuni vicini. Secondo quanto ricostruito, la 35enne era uscita dal locale. Il suo intento era quello di fumare un sigaretta per poi rientrare all’interno. Non poteva immaginare invece l’incubo che avrebbe dovuto vivere di lì a poco.

In quel frangente sarebbe stata avvicinata dal suo aggressore che, nelle prime ricostruzioni ipotizzate, avrebbe avanzato delle avance. Che sarebbero state rifiutate. A quel punto la 35enne sarebbe stata strattonata e buttata a terra. Ha sbattuto la testa nella colluttazione e, probabilmente anche per questo, era un po’ stordita, e l’aggressore ha poi avuto gioco facile a trascinarla a poca distanza e ad abusarne sessualmente. Uno stupro al quale la donna non poteva avere la forza di opporre resistenza fisica particolare, sopraffatta dalla paura e dai traumi subiti.

I soccorsi

La donna alla fine di tutto ha trovato invece la forza di chiedere aiuto. E in ambulanza è stata trasportata all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Al personale sanitario ha ribadito la stessa storia. Raccontandone la dinamica in tutti i dettagli che poteva ricordare. Per i colpi subiti alla testa è stata sottoposta a numerosi esami prima della dimissione. Mentre veniva fatta parlare con specialisti psicologi per i traumi “non visibili” da radiografie e altri strumenti diagnostici, è stata anche sottoposta ai tamponi necessari per circoscrivere lo stupro avvenuto. Poi però ha chiarito senza ripensamenti di conoscere la persona che l’ha aggredita, ma di non avere alcuna intenzione di farne il nome.

Alla fine la 35enne è stata dimessa con una prognosi di una decina di giorni per trauma cranico non commotivo (dovuto ai colpi subiti alla testa) e per le escoriazioni e lacerazioni causate dalla violenza sessuale successiva.

I casi di donne che non vogliono in alcuna maniera denunciare il proprio aggressore, soprattutto quando si tratta di una persona nota o vicina di residenza, si continuano a moltiplicare in tutta Italia. Rendendo difficile chiamare alle proprie responsabilità i violentatori. In ogni caso le indagini, d’ufficio, non si fermeranno e proseguiranno in automatico dopo la segnalazione di Codice Rosso portata a conoscenza degli investigatori da parte degli specialisti della sanità che lavorano al Bufalini.