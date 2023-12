Esce dal cortile di casa a Savignano: cane preso a fucilate, caccia a chi ha sparato

Cane “impallinato”: perderà un occhio. Bruttissima disavventura per Didi Fox, uno splendido esemplare di Drahthaar di 4 anni, un cane da ferma tedesco. Fin da cucciolo è stato acquistato da una famiglia di Savignano che lo custodiva in libertà nel giardino di casa. Il cancello lasciato leggermente aperto ha permesso a Didi Fox, alcune sere fa, di uscire. Occasione in cui qualcuno gli ha sparato.

«Tra martedì e mercoledì Didi Fox è scappato dalla casa di mio padre - racconta Marco - Alle ore 8,30 ho chiamato subito il canile per sapere se ne avessero notizie. Dopo mezz’ora un’amica mi ha segnalato che lungo la via Gaggio c’era un cane steso e sanguinante vicino alla strada. Mi sono precipitato a raccoglierlo: era in una pozza di sangue e fango. Se non l’avessero visto in tempo sarebbe morto. Ho pensato fosse stato investito da un’auto e l’ho portato subito dal veterinario. Una volta curate le ferite il veterinario gli ha fatto le radiografie. È qui che abbiamo capiti che nella notte era stato impallinato, forse da un cacciatore o un allevatore che lo voleva allontanare. I pallini sono di cartucce per fucile. Credo che ci potessero essere metodi più civili per allontanarlo, piuttosto che ridurre così una povera bestia». Didi Fox ha perso un occhio, mentre per il resto è in ripresa. «Sono già stato in caserma per la segnalazione - conclude Marco - mi hanno chiesto il referto medico che porterò a breve, per fare la denuncia e sto chiedendo se qualcuno ha sentito qualcosa fra i vicini di casa».