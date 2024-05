Emilia-Romagna. Ogni pediatra ha 830 assistiti. Si stima una carenza di 21 posizioni

BOLOGNA. In Italia mancano almeno 827 pediatri per colmare le richieste. In Emilia-Romagna la situazione va meglio e si stima una carenza di 21 posizioni. A dirlo è l’analisi realizzata dalla Fondazione Gimbe sui pediatri di libera scelta. In particolare emerge che in Emilia-Romagna entro il 2026 saranno 106 i pediatri di libera scelta che raggiungeranno l’età di pensionamento. Il numero di medio di assistiti è 830, al di sotto della media nazionale che è di 898. L’88,7% degli assistiti ha più di 5 anni (media nazionale 81,5%).

La regione con il minor numero di assistiti per medico è il Molise con 761. Quella con il maggiore è il Piemonte con 1.108. Lombardia, Piemonte e Veneto sono anche le regioni nelle quali è più alta la carenza di queste figure.