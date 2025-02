E’ morto Graziano Pozzetto, massimo esperto della cucina romagnola della tradizione

E’ morto Graziano Pozzetto. Classe 1942 massimo esperto di cucina romagnola della tradizione, ricercatore puntiglioso, conoscitore profondo della sua Romagna che ha raccontato, attraverso i suoi mangiari e prodotti tipici, in una trentina di libri e in un’ eciclopedia enogastronomica della sua terra, frutto di una vita di lavoro sul campo e anche nella sua sterminata biblioteca. Era nato a San Pietro in Vincoli dove ha sempre vissuto, il suo cuore si è fermato oggi pomeriggio all’ospedale di Ravenna. Scrittore e gastronomo, ricercatore e ottima forchetta, ha contribuito a fondare il movimento Slow Food. Paladino indefesso della tradizione gastronomica del territorio, ha raccolto decine e decine di testimonianze codificando una cultura materiale spesso senza fonti scritte e letterarie. Oltre alla produzione pubblicistica ha animato innumerevoli incontri e presentazioni, e nel corso della sua attività, spesso condotta in solitudine e pagando di tasca propria, ha ottenuto anche importanti riconoscimenti come il premio “Bancarella Cucina”, nel 2008è stato insignito del Premio Guidarello.