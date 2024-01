Dozza, paura per una 26enne che esce di strada sulla Via Valsellustra

Paura per una 26enne del circondario imolese in seguito a un brutto incidente avvenuto nella prima serata dell'ultimo dell'anno. Erano le 19.45 di ieri quando i vigili del fuoco, insieme al 118 e ai carabinieri, sono stati chiamati per intervenire su un incidente verificatosi lungo la via Valsellustra in territorio di Dozza. Secondo una prima ricostruzione una 26enne alla guida di una Renault Clio avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo di strada e capottando, facendo tutto da sé e senza coinvolgere altri mezzi. Caricata dal 118 la ragazza è stata portata all'ospedale di Imola per fortuna non in gravi condizioni.