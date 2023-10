Da questa notte torna in vigore l’ora solare: si dorme un’ora in più

Da questa notte rientra in vigore l’ora solare. Infatti, alle 3 le lancette andranno spostate un’ora indietro. In questo modo dormiremo 60 minuti in più, ma avremo anche un’ora di luce in meno. L’ora solare durerà fino a domenica 31 marzo 2024, quando tornerà l’ora legale. Abituarsi al cambiamento di orario, però, per alcuni potrebbe risultare più difficile e complesso con il manifestarsi di sintomi come l’ansia, stress, insonnia e per alcuni un accentuato nervosismo. Lo sostiene Coldiretti, sottolineando che un aiuto importante per un passaggio più morbido dall’ora legale può venire dalle abitudini alimentari. Il consiglio della Coldiretti è quello di consumare pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce: tutti cibi che favoriscono il sonno. Invece - sottolinea sempre Coldiretti - alimenti conditi con curry, pepe, paprika e sale in abbondanza, alimenti in scatola e minestre con dado da cucina rendono più difficile addormentarsi.