“Covid e influenza, attenzione per le feste”: l’appello dell’Ausl Romagna

Proseguono le campagne vaccinali sul territorio romagnolo. Mercoledì scorso si è concluso il secondo open day a Ravenna. Le adesioni sono state talmente numerose che Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento di Igiene pubblica dell’Ausl Romagna, ha annunciato nuove date.

Dottoressa, quando saranno i prossimi appuntamenti?

«Nel territorio romagnolo per ora sono stati fissati a Ravenna: gli appuntamenti saranno al Cmp per il 10 e il 17 gennaio. Funzioneranno a prenotazione e se i posti non andranno esauriti, a ridosso dell’open day comunicheremo anche l’ingresso libero. Le ulteriori sessioni sono state decise dopo il successo della due giorni organizzata a dicembre a Ravenna. Mercoledì 13 abbiamo registrato 370 vaccinazioni e il 20 dicembre abbiamo raggiunto le 380. Erano open day aperti anche agli under 60, ma i principali fruitori sono stati gli ultrasessantacinquenni. Questi ultimi sono stati circa l’80% degli aderenti».

