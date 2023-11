Corteo, fiori e palloncini blu in cielo a Cesena a un anno dall’incidente che ha ucciso il piccolo Yahya sulla via Cervese

C’erano i genitori, i parenti, gli amici, i compagni di scuola e della squadra di calcio oggi in corteo lungo la via Cervese per salutare di nuovo, ad un anno dalla morte, il piccolo Yahya Mohamed Djerir che nel pomeriggio del 7 novembre 2022 cadde dalla bicicletta ed andò a sbattere fatalmente contro un bus di linea che passava in quel momento. Il gruppo si è mosso dalla parrocchia di Villachiaviche. Dopo un momento di preghiera nel campo adiacente la chiesa il corteo si è spostato verso il luogo dell’incidente dove ci sono state parole di ricordo e di ringraziamento dei familiari e, come il giorno del funerale del bimbo (7 anni), sono stati fatti volare in cielo palloncini azzurri.