Chili di marijuana in casa a Cesena: 40enne arrestato dalle Volanti di Polizia

A Cesena la Polizia di Stato ha sequestrato alcuni chili di sostanza stupefacente nell’abitazione di un uomo (C.B.) di circa quarant’anni che è stato poi arrestato con l’accusa di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Pochi giorni fa, durante un normale servizio di controllo del territorio serale, la Volante del Commissariato di di Cesena fermava un furgone lungo via Romea.

Gli operatori riconoscevano nel conducente un soggetto noto per i suoi precedenti relativi allo spaccio (era già stato ammanettato una decina di anni fa) e per questo motivo chiedevano se avesse con sé della sostanza illecita. La reazione nervosa del 40enne e le sue frasi sconclusionate, insospettivano i poliziotti che decidevano di eseguire un controllo del veicolo. Sotto al sedile del guidatore c’erano due barattoli colmi di marijuana. Dato il ritrovamento, la perquisizone si è estesa alla sua casa di Ponte Abbadesse.

E’ qui che i poliziotti hanno trovato un vero e proprio laboratorio artigianale, dove l’uomo secondo le accuse coltivava piantine di cannabis per poi lavorarle nei modi più svariati.

Durante la perquisizione, infatti, il personale della Volante scopriva una notevole quantità di sostanza stupefacente lavorata e pronta alla vendita.

In particolare venivano sequestrati circa 4 chili di inflorescenza di cannabis, diverse piantine coltivate oltre a numerose boccette contenenti olio e crema di marijuana: il tutto pronto per essere messo in commercio.

Un vero e proprio laboratorio illegale di estrazione e lavorazione quello messo su dal soggetto nei cui confronti scattava l’arresto e l’accompagnamento in carcere con l’accusa di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo veniva, inoltre, denunciato per la detenzione abusiva di armi poiché, sempre nel corso della perquisizione, era stata rivenuta una katana mai denunciata.