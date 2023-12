Cesenatico: morto in solitudine dentro un camper la notte di Natale

Una storia di estrema solitudine ed una conclusione tragica quella che ha visto come primo protagonista un uomo di 76 anni. Si chiama M.C. ed abitava a Cesenatico da anni, vivendo dentro ad uno dei tanti camper che sono normalmente posteggiati nel cosiddetto “parcheggio Della Rocca”. L’allarme rosso per la sua sorte, quando però ormai non c’era più nulla da fare per lui, si è acceso nelle prime ore di Natale. Nel corso della “notte santa” per eccellenza M.C. è morto, all’interno del campeggio che era da tempo ormai la sua unica casa.

Era arrivato a Cesenatico anni fa. Un passato da imprenditore nel comparto della gioielleria. Viveva in un’alta regione e dopo che il suo percorso lavorativo si era concluso aveva trovato rifugio in Riviera dove come abitazione aveva quella casa su quattro ruote.

Ad uccidere il 76enne è stato con ogni probabilità un malore di origine cardiaca. Del quale non poteva avvedersi nessuno e per il quale non è riuscito a chiamare aiuto in tempo utile. Ad accorgersi della sua morte alcuni conoscenti che hanno dato l’allarme quando non riuscivano a rintracciarlo il giorno di Natale. Sul posto dopo che i personale del 118 ne ha certificato il decesso è intervenuta per le indagini necessarie la polizia locale di Cesenatico. La Procura della Repubblica ha posto sotto vincolo d’indagine la salma dell’uomo che si trova nell’obitorio dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Sono stati, in questi giorni post natalizi, rintracciati i suoi parenti che una volta chiusa ufficialmente l’inchiesta ed ufficializzato il malore fatale prenderanno in carico la salma per le esequie.

Cesenatico ha avuto negli anni una lunga striscia di persone morte in solitudine all’interno di camper usati come casa. L’ultimo episodio avvenne nel maggio scorso quando una donna di 51 anni di origini slave fu trovata ormai cadavere sempre in un camper posteggiato nel medesimo posteggio. Stesso luogo e quasi stessa età (50 anni) per un’altra donna deceduta a causa di un’overdose e ritrovata nel camper ormai priva di vita dalla sua coinquilina che le aveva dormito a fianco senza accorgersi del decesso. Nello stesso parcheggio ma a giugno 2014 una 36enne morì per l’incendio sviluppatosi nel camper, forse per una stufetta accesa o per una perdita da una bombola di gas.