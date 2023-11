Cesena: un ordigno inesploso da 500 libbre dietro l’abitato di una frazione

Una sorpresa davvero “esplosiva” quella che si è materializzata nei terreni dove sono in corso i lavori preliminari per realizzare la (ora tanto) attesa cassa di laminazione contro le alluvioni, lungo il corso del torrente Cesuola. È stata individuata ed ora è già stata messa in sicurezza e preparata per il futuro intervento degli artificieri, una bomba di aereo da 500 libbre. Si tratta di un ordigno di fabbricazione inglese risalente alla seconda guerra mondiale, inesploso, di quelli che durante gli attacchi su Cesena della Maaf (la forza aerea degli alleati) venivano sganciate sugli obiettivi da bombardare dai Boeing B17 Flingh Fortress piuttosto che dai B 24 Liberator.

Alle spalle della zona di via Francavilla, a poca distanza sia dal Cesuola che dal nucleo abitato di Ponte Abbadesse, è iniziata la creazione da parte della Regione di quello che adesso è un lavoro molto atteso: una cassa di espansione (di profondità variabile tra i 2 ed i 6 metri di scavo in profondità) necessaria per evitare allagamenti agli abitati in caso di esondazioni ed alluvioni.

Ai tempi della presentazione del progetto questo era un cantiere che aveva creato anche proteste e la formazione di un comitato (per l’inevitabile lungo passaggio di camion a rimuovere la terra asportata) e che aveva trovato contrarietà dalle opposizioni consiliari in comune a Cesena. Cosa che, riletta all’indomani del 16 maggio 2023, fa percepire pienamente come ormai il tempo e la “visione delle cose” a Cesena vivano di un “pre” e di un “post” alluvione, completamente diversi tra loro.

Prima di iniziare a scavare in profondità, nei cantieri serve sempre esaminare preventivamente l’area. E due giorni fa, durante lavori di bonifica bellica preventiva, i tecnici della ditta Bcm “Multi Services” di Padova (5° Reparto Infrastrutture) hanno individuato nel sottosuolo la bomba d’aereo da 500 libbre. I lavori di messa in sicurezza dell’ordigno pericoloso sono stati effettuati dal team coordinato dall’assistente tecnico Aurelian Raduta e dal dirigente tecnico Roberto Morelli. Il residuato bellico in futuro sarà eliminato dal gruppo Eod appartenente al Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore (Comando Forze Operative Nord di Padova). La bomba dopo essere stata messa in sicurezza e coperta, è stata segnalata alle forze dell’ordine. Ordigni di simile portata, in altre parti d’Italia, hanno portato alla necessità di evacuare da casa temporaneamente, per questioni di sicurezza, migliaia di famiglie. Cosa che facilmente avverrà anche a Ponte Abbadesse, anche se ancora non si conosce la data dell’operazione, e sarà il responsabile militare della stessa a decidere il raggio entro il quale far evacuare. Fino ad allora l’atteso cantiere anti alluvionale dovrà gioco forza restare fermo.