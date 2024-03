Cesena, 700 agnelli stipati in un camion in A14: maxi multa al conducente

Domenica lungo l’autostrada A14, la pattuglia della Sottosezione della Polstrada di Forlì ha controllato un camionista che trasportava a Bari più di 700 agnelli. I controlli dei poliziotti, coadiuvati da un veterinario della Ausl di Cesena, hanno consentito di appurare l’inefficienza degli abbeveratoi degli animali, che peraltro erano stipati in gabbie troppo basse che impedivano la corretta ventilazione tra un capo e l’altro.

Per il conducente, quindi, sono scattate sanzioni per oltre 3.000 euro, oltre all’obbligo di interrompere il viaggio per condurre gli animali in una stalla attrezzata nel perugino. Complessivamente, nel weekend appena passato le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno contestato 76 infrazioni e decurtato 150 punti dalle patenti, tre delle quali sono state ritirate.