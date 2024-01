Caso Golinucci, Rai 1 in diretta dal convento dei frati Cappuccini. Mamma Marisa: “Questo luogo è la tomba di mia figlia” VIDEO GALLERY

La trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele, questa mattina ha effettuato una ricostruzione in diretta degli ultimi sviluppi del caso della scomparsa di Cristina Golinucci. Al convento dei Frati Cappuccini davanti al cancello che conduce alle strutture dell’acquedotto, c’erano mamma Marisa Degli Angeli e l’avvocato Barbara Iannuccelli, grazie al cui lavoro è emerso come in quella zona a ridosso del convento non siano mai state effettuate delle ricerche efficaci sulla eventuale presenza del cadavere della 21enne scomparsa il 1° settembre del 1992. “Questo luogo io lo chiamo la tomba di mia figlia - ha detto Mamma Marisa - e l’appello che lanciamo è che possano essere fatte le ricerche che finora sono mancate”. Il riferimento è all’utilizzo del Georadar per setacciare quel terreno a fronte del parcheggio conventuale, che nel 1992 era oggetto di lavori di scavo e nel quale di certo si sarebbe potuto nascondere un cadavere senza destare particolari sospetti. “In questi terreni - ha dettagliato Barabara Iannuccelli - nel 2010 sono entrate le forze dell’ordine ma solo in alcuni punti e soltanto con un metal detector. Che non è in grado di rilevare resti umani ed ha una comunque profondità di esplorazione di appena un metro”. La trasmissione ha ripercorso le ultime vicende: con la testimonianza dei lavori di scavo allora in corso da parte di pensionato ex dipendente di Romagna Acque e con l’intervento via Skype dell’ex calciatore Adriano Piraccini. Che messo in onda durante la diretta ha sottolineato come nel 1997 facesse parte del comitato Pro Cristina assieme ad altre persone. Ma non di non aver mai scritto la lettera (la busta riportava il sui nome come mittente) ritrovata negli atti dove si chiedeva alla Procura di scavare in quel terreno. Missiva che ha visto per la prima volta tramite mamma Marisa un paio di giorni fa (è stata ritrovata negli atti vecchi d’indagine) e della quale comunque nessuno gli ha mai chiesto conto tra gli inquirenti e che non ha portato gli investigatori a sondare in qualche maniera quel terreno per ricerche approfondite tramite georadar.