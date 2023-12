Bonus camini e stufe: arrivano i soldi dal Governo. Marchetti (Lega): “Errore della Regione nell’invio di una mail”. Viale Aldo Moro: “Non è così”

“Buone notizie per i “traditi” del bonus camini. Finalmente arriveranno i 10 milioni e 139mila euro di stanziamenti governativi che consentiranno di rifinanziare la misura regionale, con importante ritardo rispetto alle promesse pubbliche rilasciate dall’assessore all’Ambiente, Irene Priolo lo scorso agosto, ma tant’è: dagli uffici tecnici del Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) hanno infatti fatto sapere che la mail di richiesta proveniente dalla Regione Emilia-Romagna era stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica errato, che solo il costante impegno della Lega nell’attenzionare la pratica, ha permesso di individuare e risolvere. Un errore che, diciamolo, poteva costare caro: ben oltre 10 milioni ai cittadini emiliano-romagnoli”. Ad annunciarlo ed evidenziare l’errore degli uffici di viale Aldo Moro è il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, che esprime “soddisfazione per il disbrigo dell’errore dei dirigenti della Regione e la felice risoluzione della vicenda”. ”Oggi - spiega il leghista - abbiamo ricevuto comunicazione dal Ministero“ che conferma l’approvazione dell’istanza di finanziamento” la quale “è stata approvata con nota del Direttore Generale Valutazioni Ambientali prot. n. 194474 del 28 novembre 2023” e “prevede un impegno di spesa autorizzato con decreto direttoriale n. 619 del 29 novembre 2023”.

Nello specifico dal governo arriveranno alla Regione Emilia-Romagna fondi pari a 10milioni e 139mila euro, di cui 3.041.700,00 a valere sul 2023, 2.737.530,00 per il 2024 e 4.359.770,00 per il 2025. “Ora non resta che attendere il via libera della ragioneria e la predisposizione dei bandi da parte della Regione Emilia-Romagna: come Lega continueremo a monitorare passo dopo passo che le procedure vengano svolte con celerità e regolarità, ricordando coloro che rimasero esclusi improvvisamente, lo scorso maggio, dal bando (che invece doveva terminare al 31 dicembre 2023, ndr) per esaurimento dei fondi” conclude Marchetti. Il bando prevede incentivi per sostituire con dispositivi di ultima generazione camini, stufe e caldaie a biomassa ormai obsoleti e si prefigge l’obiettivo di incrementare l’efficienza energetica e migliorare la qualità dell’aria.

La replica della Regione

Pronta la replica da viale Aldo Moro. “In relazione a quanto pubblicato sulla testata online del Corriere di Romagna su dichiarazioni del consigliere regionale, Daniele Marchetti, gli uffici tecnici dell’assessorato all’Ambiente smentiscono il fatto che il progetto con cui la Regione Emilia-Romagna ha chiesto al Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) il finanziamento della misura regionale sulla qualità dell’aria per la sostituzione di caldaie, stufe e vecchi camini, sia stato mai spedito ad un indirizzo errato. Tutta la documentazione è stata correttamente inviata in data 7 agosto e regolarmente registrata dal destinatario con numero 0790086 come confermato anche telefonicamente dagli uffici tecnici del Ministero”.