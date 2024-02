Bonaccini: “L’alluvione risale a maggio, siamo a febbraio e non vediamo la soluzione” VIDEO

“Sono rimasto colpito” che sia stato bocciato l’emendamento in Senato di una proposta al Dl Energia (insorgono Pd e M5s) che “chiedeva di inserire i beni mobili tra quelli rimborsabili”, nell’ambito del ristoro dei danni dell’alluvione. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonacini questa mattina-

“L’alluvione è successa a maggio, siamo a febbraio dell’anno successivo. Anche se ci fossero le risorse per i rimborsi dei danni, che non ci sono, sono poche, dire a un cittadino che ha avuto un metro d’acqua in casa che quello che gli è andato distrutto non può nemmeno essere rimborsabile... sarebbe stato come dire a chi doveva ricostruire l’abitazione o l’impresa durante il terremoto, o a un sindaco che doveva ricostruire la scuola, o il teatro, o l’impianto sportivo, o il municipio che i beni immobili non erano rimborsabili”.

Quindi, rilancia il presidente dell’Emilia-Romagna rivolto al Governo Meloni: “Cambieranno idea, saranno costretti a cambiare idea. Diventa incredibile che io debba dire che cambieranno idea. Se c’era una cosa che, di default, doveva essere immediatamente agibile, era il fatto che quando ci sarebbero state le risorse, magari non subito, i rimborsi per quello che è stato maggiormente distrutto, dagli arredi fino a cucine, mobilio, automobili, motocicli e scorte di magazzino, sarebbero stati rimborsabili. Mi pare davvero una questione surreale. Voglio confidare che venga corretta, il problema è che passano i mesi e- sbotta Bonaccini- non vediamo la soluzione”.

Aggiunge Bonaccini sulla recente visita istituzionale in Romagna del governo e della Commissione Ue, sempre sui fondi per il post-alluvione: “Ho ringraziato sia Giorgia Meloni sia Ursula von der Leyen per i 1,2 miliardi di euro del Pnrr, che si aggiungono ai 2,5 per i prossimi tre anni”, tuttavia, continua il presidente dell’Emilia-Romagna, “c’è ancora molto poco di rimborsi per imprese e cittadini. Sono stato al Sigep a Rimini, mi hanno fermato imprenditori che mi hanno detto di non aver visto ancora un euro. Imprenditori che hanno avuto decine di milioni di danni”. Rilancia quindi il governatore emiliano: “Mi auguro che ci si renda conto che la promessa fatta dal Governo stesso del rimborso del 100% dei danni come accaduto per il terremoto arrivi velocemente. Io mi auguro che questo succeda. Certamente non ci sposteremo di un millimetro fino a che il 100% di rimborso dei danni non sarà arrivato”. Del resto, chiosa Bonaccini, “ce la stessa Meloni ha definito questa la locomotiva del paese, è bene che la locomotiva non rallenti”.