Ausl Romagna, programma per il benessere dei dipendenti: dallo yoga ai gruppi di cammino

RIMINI. Percorsi di supporto psicologico per il disagio lavorativo; gruppi di cammino aziendali; formazione; campagne vaccinali e programmi di screening oncologici. L’Ausl Romagna, attraverso l’Unità operativa Sorveglianza sanitaria e Promozione della salute dei lavoratori, si prende cura del benessere dei suoi 16.664 dipendenti, di cui il 74,8% donne, con iniziative di attività fisica e prevenzione. L’obiettivo, spiega l’Azienda sanitaria, è «promuovere non solo la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle normative vigenti, ma anche il benessere globale e stili di vita sani per tutto il personale, con attenzione particolare verso i rischi lavorativi, inclusi quelli psicosociali, e nel rispetto del principio di equità».

L’azione dell’Unità, entra più nel dettaglio la direttrice Maria Alessandra Caso, si basa sul concetto di “total worker health”, con «un approccio integrato e olistico alla tutela della salute mentale e fisica dei lavoratori». Tra le principali iniziative ci sono un ambulatorio dedicato alla gestione del disagio lavorativo; gruppi di cammino aziendali con walking leader per favorire momenti di aggregazione all’insegna dello sport e del benessere psicofisico; campagne vaccinali in linea con le normative sul rischio biologico in ambiente sanitario e programmi di screening oncologici che si stanno estendendo, come nel caso dell’avvio dello screening colon retto a Ravenna nel 2024. Vengono inoltre organizzati eventi formativi dedicati alle Direzioni sanitarie, infermieristiche e tecniche; e, in collaborazione con l’Università di Bologna, programmi di “Pause attive” a Rimini e prossimamente anche a Cesena, oltre a corsi di yoga.

Tra i progetti più significativi per i dipendenti ci sono anche: “Alimentiamoci in salute, che affronta il problema del sovrappeso e dell’obesità: dal giugno 2024 ha coinvolto 75 lavoratori con “risultati incoraggianti”; è invece rivolto al contrasto della lombalgia e delle patologie muscoloscheletriche “Movimentiamo-Ci”: sono 73 gli operatori sanitari coinvolti con un’età media di 51 anni, “ottimi” i feedback. Infine vengono anche promossi percorsi per la disassuefazione dal fumo, con l’organizzazione di una giornata dedicata il 28 maggio 2025 a Rimini. Per il futuro, anticipa Caso, verranno progettate aree esterne attrezzate, “una sorta di palestra a cielo aperto” da dedicare all’attività fisica in spazi verdi degli ospedali. Luoghi pensati per dipendenti, pazienti e cittadini con patologie croniche stabilizzate.