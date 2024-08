Alluvione. Nuovi contributi per le imprese della Romagna

Nuovo contributo straordinario per le imprese danneggiate dalle alluvioni 2023. La Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini ha infatti approvato il bando “Crescere 2024”, per sostenere la continuità e la ripartenza delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di maggio 2023. Il contributo è finanziato dalle erogazioni liberali raccolte dalla Regione Emilia-Romagna dopo gli eventi alluvionali e ora in parte destinate a sostenere le imprese danneggiate, attraverso le Camere di commercio. Il contributo massimo è di 5.000 euro, per le imprese che non hanno ricevuto quello del 2023. E si riduce a 2.500 euro per le aziende imprese che ne hanno già beneficiato, ma non devono produrre nuovamente la documentazione comprovante i danni. La richiesta dovrà essere compilata sulla modulistica predisposta e trasmessa esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov e potrà essere presentata a partire dalle 10 del 17 settembre e fino alle 14 del 31 ottobre. Info: https://www.romagna.camcom.it/it/opportunita/progetti-e-iniziative -per-lo-sviluppo-del-territorio/crescere?&pk_campaign=20240730-nuo vo-contributo-straordinario-per-le-imprese-danneggiate-dalle-alluv ioni-2023&pk_kwd=sito