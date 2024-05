Alluvione in Romagna. La Cisl: «Troppi ritardi, velocizzare gli indennizzi». Sulla piattaforma solo 2mila domande

BOLOGNA. «Sono ancora troppi i ritardi causati dalla burocrazia nell’assicurare i rimborsi a famiglie e imprese, bisogna sburocratizzare e velocizzare le procedure, ancora troppo tecniche e complicate». A segnalare la farraginosità dell’iter per l’ottenimento degli indennizzi per i danni causati dall’alluvione è il segretario della Cisl dell’Emilia-Romagna, Filippo Pieri. «A oggi, sulla piattaforma Sfinge, quella che raccoglie le richieste di rimborso, si contano solo 2.000 domande, a fronte di un bacino potenziale di 50.000-70.000 famiglie e 16.000 imprese che hanno subito danni. Oltre, bisogna far rientrare i beni mobili nei rimborsi, una priorità che la Cisl chiede da tempo», spiega Pieri a Radio Flyweb. «Bisogna accelerare sulla ricostruzione del territorio. Ciò significa sia mettere in sicurezza le aree colpite sia, alla luce di quanto è successo, ripensare e riprogettare i luoghi. A partire dalle zone montane, a quelle della collina, fino ad arrivare al mare», conclude il sindacalista.