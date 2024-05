Alluvione in Romagna, 6 milioni per gli impianti sportivi

BOLOGNA. “In accordo con la Regione Emilia-Romagna”, il commissario straordinario per l’alluvione Paolo Francesco Figliuolo “ha destinato le elargizioni liberali ricevute che ammontano ad oltre sei milioni di euro, a favore di progetti di assoluto interesse sociale e luoghi di aggregazione”. Le donazioni, sommate agli stanziamenti del ministero dello Sport e dei giovani, sono state usate “a favore di infrastrutture sportive pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali”. II Comuni beneficiari dello stanziamento “sono moltissimi e situati principalmente nelle province di Bologna, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini”, informa ancora la struttura commissariali. Gli impianti comprendono palazzetti dello sport, piscine, palestre, campi da calcio, piste di atletica “con importi variabili da 5.000 euro ad oltre 900.000 euro per le realtà più importanti”. La struttura commissariale “procederà anche ad emanare le disposizioni tese a precisare ai Comuni interessati le risorse assegnate e le modalità di rendicontazione, oltre ad informare i donatori dei fondi delle iniziative intraprese in ossequio ai principi di massima trasparenza della loro destinazione”.