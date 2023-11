Alluvione, i Comitati Riuniti incontrano il vice ministro a Cesena: “Rassicurati sui rimborsi”

Alluvione: i 16 Comitati Riuniti dell’Emilia Romagna hanno incontrato il vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, accompagnato dall'onorevole Alice Buonguerrieri. “Il vice ministro ha dimostrato una notevole attenzione per le nostre richieste - scrivono i comitati in una nota - a cui ha dato risposte immediate ed esaurienti. Un esempio concreto di come, anche in un contesto apartitico, sia possibile fare politica attiva e costruttiva, sempre e comunque al servizio della comunità e dei suoi membri più vulnerabili. Sono stati delineati numerosi passi avanti relativi ai risarcimenti per i danni subiti e alle infrastrutture locali. Ecco un riepilogo degli obiettivi raggiunti e delle novità introdotte”.

Risarcimenti danneggiamenti edilizi privati

“Il Governo - continua la nota - ci ha rassicurato sugli indennizzi alle famiglie e alle imprese, usciranno in questi giorni le ordinanze. In sintesi le famiglie dovrebbero ricevere tramite perizia 20.000 euro direttamente, se invece si supererà questa soglia si procederà con il meccanismo del credito d'imposta da cedersi alla banca. I lavori fino a 30.000 euro verranno eseguiti in edilizia libera, mentre se si supera i 30.000 i lavori saranno soggetti ad una documentazione più accurata.

Parallelamente, è stata introdotta la periziabilità dell'arredamento delle abitazioni danneggiate.

Lo stesso meccanismo vale per le aziende danneggiate che saranno indennizzate direttamente per danni fino a 40.000 euro e attraverso credito di imposta per danni superiori.

Ponte della Motta e argini: interventi strutturali in arrivo.

Il viceministro ha riferito che un primo progetto per il Ponte della Motta è stato rigettato a causa della presenza di piloni. Un nuovo progetto senza piloni è ora richiesto, anche se non si escludono valutazioni per eventuali installazioni necessarie. Inoltre, è stato sottolineato l'impegno per un ripristino definitivo degli argini fluviali, prendendo esempio dai precedenti interventi temporanei sull’Idice.

Supporto per inquilini e proprietari di abitazioni

“È stata prevista - continua la nota - la possibilità per gli inquilini di richiedere fondi per l'arredo, anche tramite richiesta congiunta con il proprietario. Tuttavia, questa opzione potrebbe generare complicazioni sulla piattaforma Sfinge e quindi è in corso di valutazione.

Imu e costi di ripristino: essendo una tassa locale, le richieste di intervento dovranno essere indirizzate ai comuni. Per i costi di ripristino e ristrutturazioni, si farà riferimento al prezziario regionale”.

Tempi e procedure per i rimborsi

“I rimborsi saranno gestiti tramite la piattaforma Sfinge che la Regione si è impegnata ad attivare entro il 15 novembre, con tempi definiti per il controllo della conformità, l'istruttoria e le eventuali integrazioni documentali. In caso di contestazioni, sarà possibile avviare un confronto con la struttura commissariale”.

Supporto tecnico ai Comuni

“I comuni che hanno personale limitato potranno contare su 250 persone in più, tra tecnici e amministravi, che il Governo ha messo a loro disposizione per accelerare i tempi”.

Fondo di Cassa Integrazione e supporto alle aziende

I”nfine, è stato definito l'utilizzo dell'importo destinato alla cassa integrazione, suddiviso tra partite IVA, aziende e aziende agricole, con un particolare focus sui danni a lungo termine che potrebbero colpire il settore agricolo.

Questi passi avanti rappresentano un importante tassello nella ricostruzione e nel supporto alle comunità colpite, introducendo procedure più snelle e supporto concreto a chi ne ha più bisogno.

L'unico punto rimasto irrisolto nell'agenda dell'incontro riguarda i lavori per la messa in sicurezza del territorio, una responsabilità che ricade sotto la competenza della Regione. Il vice ministro Bignami ha ribadito che, sebbene il Governo ha stanziato e stanzierà i fondi necessari, è dalla Regione che si attendono l'elenco dettagliato dei lavori previsti e il relativo calendario di messa in opera”.