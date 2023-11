Alluvione, fiumi e sicurezza: 120 cantieri della Regione, ecco tutti gli interventi in Romagna

Prima le opere più urgenti (le cosiddette “somme urgenze”), avviate da maggio subito dopo l’alluvione. Ora, in attesa dei piani speciali che il commissario straordinario alla Ricostruzione dovrà presentare, prende il via un nuovo piano con altri 120 cantieri per la messa in sicurezza dei fiumi, compresa la rimozione dei materiali trasportati all’interno dei corsi d’acqua. Interventi necessari, da realizzare in tempi accelerati, a tutela delle persone e delle comunità, in particolare nelle aree colpite, le più esposte.

La Regione Emilia-Romagna, d’intesa con la struttura commissariale, prosegue il lavoro di ricostruzione attraverso l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, con una ulteriore stagione straordinaria di cantieri che vede impegnati anche i Consorzi di bonifica, insieme agli enti locali e agli altri enti attuatori.

Dopo eventi, va ricordato, innescati da una quantità di pioggia mai vista, caduta in poche ore, che ha impattato sui terreni pedecollinari e montani, trasportando a valle circa 47 milioni di metri cubi di terreno franato (con una massa totale di 85 milioni di tonnellate); di cui si stima che circa il 20-30% sia finita dentro il reticolo fluviale (circa 17-25 milioni di tonnellate di terreno), su oltre 50 corsi d’acqua principali, dalla provincia di Reggio Emilia alla Romagna, più il reticolo idrografico minore, pedecollinare e montano.

Per quanto riguarda i fiumi, nei casi più gravi l’acqua, che ha tracimato dagli alvei, ha fatto collassare gli argini, creando voragini; in altri contesti fluviali il danneggiamento ha interessato la parte interna o esterna degli argini, causandone un indebolimento e richiedendo comunque una serie di interventi. A tutto questo si è aggiunta la complessità del reticolo idrografico minore, con corsi d’acqua che hanno preso direzioni diverse da quelle originali, accumuli anomali di materiale, ostacoli al corretto deflusso dell’acqua e conseguenti danneggiamenti a infrastrutture e opere idrauliche.

I primi interventi e la nuova serie di lavori

A fronte di quanto accaduto, da maggio l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha subito attivato 91 cantieri di somma urgenza - di cui 75 già conclusi o in fase di ultimazione - per 121 milioni di euro circa, con la previsione di completare quelli che restano prima di entrare nella stagione invernale.

A questi si aggancia ora una nuova serie di lavori, con altri 120 interventi urgenti su fiumi e corsi d’acqua, inseriti nell’ordinanza 8 del commissario Figliuolo - per 100 milioni di euro -, alcuni già avviati, altri in avvio a breve: completamento degli interventi in somma urgenza già attivati, miglioramento della stabilità dei corpi arginali, riprofilatura delle sezioni di deflusso, ripristino di condizioni di stabilità e funzionalità di opere idrauliche danneggiate (in allegato l’elenco delle opere nei vari territori).

A questo si aggiungono i lavori della programmazione dei fondi Pnrr, Fesr e Fsc, oltre quelli a diretto finanziamento regionale: in totale, le tre le linee d’azione porteranno ad oltre 430 interventi per più di 360 milioni di euro, tra quelli già conclusi, in cantiere o previsti per i prossimi due anni.

Un percorso di ripristino e rigenerazione, con gli interventi post alluvione, che sarà possibile seguire direttamente sul portale della Regione. È infatti attiva da oggi una sezione web dedicata con la mappa interattiva dei cantieri e una prima serie video di 8 clip, più un trailer riassuntivo, in cui vengono illustrati sinteticamente, a opera di tecnici, esperti e docenti universitari i lavori fatti da maggio a oggi su alcuni dei fiumi principali, la situazione delle frane e un’analisi di quanto accaduto a maggio. Nel portale si trovano anche sezioni specifiche con le ordinanze commissariali, le informazioni sulle misure di sostegno per i cittadini e il monitoraggio dell’impiego delle risorse raccolte attraverso la solidarietà sul conto corrente della Regione. La sezione verrà aggiornata di volta in volta sia sull’avanzamento dei lavori sia su documenti e procedure di rimborso.

Provincia di Ravenna

Dopo gli eventi alluvionali di maggio, sono stati attivati dall’Ufficio territoriale di Ravenna dell’Agenzia regionale 31 cantieri in somma urgenza, per un importo totale di circa 45 milioni 500 mila euro, finanziati con fondi provenienti dall’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile 992/2023 o inseriti nell’elenco dell’ordinanza 6 del commissario Figliuolo. Di questi interventi, 26 sono già conclusi o in fase di conclusione (entro la fine di dicembre).

Tra le somme urgenze attivate, particolarmente significativi sono gli interventi di chiusura delle rotte, tra i quali si ricorda quello di Sant’Agata sul Santerno - con la ripresa della rotta arginale sulla sponda sinistra del torrente nel tratto tra il ponte della ferrovia e la provinciale 253 e il ripristino dell’officiosità idraulica (circa 2,5 milioni di euro) - e quello di Boncellino, sul fiume Lamone, interessato sia dall’evento del 2 maggio che da quello del 16 maggio. Qui si è intervenuti per ricostruire l’argine sinistro, a monte del ponte della ferrovia in località Boncellino, distrutto in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche (circa 2,5 milioni di euro).

I nuovi interventi Programmati ulteriori 22 interventi urgenti inseriti nell’ordinanza 8 del commissario Figliuolo, per un valore di 17 milioni 700mila euro. A questi si aggiungono 7 interventi su aree demaniali nei corsi d’acqua minori (per circa 10 milioni e mezzo), ad opera dei Consorzi di bonifica, e circa un milione 700mila euro per altri 7 interventi della programmazione regionale (o di altre risorse straordinarie di Protezione civile), anticipata e già attivata. Tra i lavori urgenti previsti dalla struttura commissariale, si segnalano le opere di rinforzo dei rilevati arginali nel tratto a monte dell’abitato di Castel Bolognese (per un importo complessivo di 800mila euro), oltre a 5 interventi, già avviati, relativi ai tratti collinari e i rii minori, per un importo complessivo di 3,7 milioni di euro.

A questi interventi si aggiunge la programmazione dei fondi Pnrr, Fesr, Fsc e la programmazione regionale a valere sul 2024 e il 2025: circa 16 interventi per 9,5 milioni di euro.

Complessivamente, un totale di 83 interventi per circa 85 milioni di euro .

Provincia di Forlì-Cesena

Dopo gli eventi alluvionali di maggio, sono stati attivati dall’Ufficio territoriale di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale 14 cantieri in somma urgenza per un importo totale di circa 13 milioni 600 mila euro, finanziati attraverso fondi provenienti dall’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile 992/2023 o inseriti nell’elenco dell’ordinanza 6 del commissario Figliuolo. Di questi, 12 sono già conclusi o in fase di conclusione (entro la fine di novembre).

Particolarmente significativi, nel bacino forlivese, gli interventi di ripristino degli argini, tra cui la sistemazione delle rotte arginali dei fiumi Montone – nel territorio del comune di Faenza (Ra), frazione di Cosina – e sempre del Montone e del Rabbi a Forlì (1,3 milioni di euro); poi la ricostruzione degli argini danneggiati dai sormonti dei fiumi Ronco e Bevano a Forlì e Forlimpopoli (1 milione di euro); la prima messa in sicurezza della Briglia Calanco a San Lorenzo in Noceto (2,2 milioni di euro); il ripristino di muri idraulici e difese di sponda in vari corsi d’acqua e comuni, a presidio di infrastrutture e abitazioni (1,5 milioni di euro).

Anche nel cesenate i principali interventi di somma urgenza hanno riguardato il ripristino delle rotte e delle erosioni arginali, la realizzazione di difese di sponda e muri idraulici e la rimozione degli accumuli. Ricordiamo la chiusura delle rotte arginali del fiume Savio e del rio Casalecchio a Cesena e gli interventi diffusi di rimozione delle occlusioni e ricostruzione delle rive per il regolare deflusso delle acque a presidio di infrastrutture e abitazioni sul tutto il reticolo idrografico del bacino Savio, Rubicone e Pisciatello (800mila euro); il ripristino delle scarpate erose e dei muri idraulici sul Rubicone a Savignano e Gatteo mediante opere in massi ciclopici, cemento armato e palizzate (tre interventi per complessivi 4 milioni di euro).

I nuovi interventi - Sul territorio sono programmati ulteriori 19 interventi urgenti inseriti nell’ordinanza 8 del commissario Figliuolo, per un valore di 28 milioni 750mila euro, volti per lo più a completare le somme urgenze (risezionamento degli alvei con particolare riferimento ai tratti dei centri abitati, ripristino e rinforzo degli argini, gestione della vegetazione con completa rimozione del legname in alveo); tra questi, si segnalano il completamento del rinforzo degli argini e il miglioramento del deflusso del fiume Montone nella città di Forlì (2,5 milioni di euro); il completamento delle briglie di San Lorenzo in Noceto (2 milioni di euro) e di Ladino-Villa Rovere (1 milione di euro), nel comune di Forlì. A tutto ciò si aggiunge 1 milione 300mila euro (per 8 interventi) della programmazione regionale (o di altre risorse straordinarie di Protezione civile), anticipate e già attivate.

Completa il quadro la programmazione dei fondi Pnrr, Fesr, FSC e la programmazione regionale a valere sul 2024 e il 2025: 19 interventi per quasi 17 milioni di euro.

Si tratta, in totale , di 60 interventi per oltre 60 milioni di euro .

Provincia di Rimini

Dopo gli eventi alluvionali di maggio, sono stati attivati dall’Ufficio territoriale di Rimini dell’Agenzia regionale 9 cantieri in somma urgenza per un importo totale di 4 milioni 220 mila euro, finanziati attraverso fondi provenienti dall’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile 992/2023 o inseriti nell’elenco dell’ordinanza 6 del commissario Figliuolo. Di questi, 7 sono già conclusi, 1 terminerà a fine mese e un altro a fine anno. Particolarmente significativi sono gli interventi di ripristino degli argini e delle golene, con la realizzazione di difese spondali, sul fiume Uso nel territorio di diversi comuni (per complessivi 1,6 milioni di euro) e quelli di ripristino delle sponde del Marecchia a Ponte Verucchio (740mila euro).

I nuovi interventi Sul territorio sono programmati ulteriori 3 interventi urgenti inseriti nell’ordinanza 8 del commissario Figliuolo, su Marano, Ventena e Marecchia, per un valore di 1 milione 310 mila euro, cui si aggiungono altri 13 milioni 575 mila euro (per 19 interventi) della programmazione regionale o di altre risorse straordinarie di Protezione civile, anticipata e già attivata, della programmazione dei fondi Pnrr, Fesr, FSC e dei fondi della programmazione regionale a valere sul 2024 e il 2025.