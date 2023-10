Alluvione e rimborso bollo auto: tutte le informazioni

Hanno diritto al rimborso della tassa automobilistica pagata per l’anno 2023 gli intestatari o utilizzatori di veicoli che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 purché abbiano consegnato il veicolo ad un centro autorizzato o ad un concessionario per la demolizione a seguito dei danni subiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e l’annotazione della radiazione per demolizione sia stata trascritta al PRA entro il termine tassativo del 20 novembre 2023.

Come chiedere il rimborso

I contribuenti in possesso dei predetti requisiti possono chiedere la restituzione della tassa pagata per l’anno 2023 presentando apposita richiesta presso uno degli uffici ACI territoriali o alla Regione Emilia-Romagna utilizzando il modello allegato (pdf290.37 KB) unitamente a:

- all’autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000 attestante la residenza/sede legale/sede operativa nei territori interessati all’alluvione alla data del 1° maggio 2023;

- alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 attestante che “la consegna del veicolo per al demolitore è strettamente legata al danno subito dagli eventi alluvionali del maggio 2023”

Non saranno accolte istanze di restituzione in caso di mancata consegna del veicolo a un centro autorizzato o concessionario auto che prende in carico il veicolo per la demolizione oppure se la radiazione per demolizione risulta trascritta al PRA oltre il termine del 20 novembre 2023.

Non saranno accolte le istanze qualora il veicolo sia ceduto per la rivendita o sia radiato per motivi diversi dalla demolizione, ad esempio per esportazione.

Tutta la modulistica cliccando qui.