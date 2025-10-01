Allarme Cisl Romagna: «Gli anziani crescono, le badanti calano». A Ravenna calo degli ultraottantenni

RIMINI. L’invecchiamento della popolazione romagnola rischia di trasformarsi in una “vera emergenza sociale”. Domani, giovedì 2 ottobre, si celebra la Festa dei nonni, e la Cisl Romagna snocciola una serie di dati che invitano alla riflessione. In Romagna la popolazione over 80 è “alta”, oltre 95.000 persone, e continua a crescere”, soprattutto nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. Se a Ravenna infatti, tra il 2019 e il 2024, gli ultraottantenni calano da 35.425 a 35.189, a Forlì-Cesena salgono da 32.205 a 33.325 e a Rimini da 25.060 a 26.927. Una popolazione sempre più anziana, argomenta il sindacato, richiede “maggiore attenzione, più servizi, più sostegno”. E da qui un altro dato, quello delle badanti, in calo “significativo”. A Ravenna il numero è sceso da 5.977 nel 2019 a 5.156 nel 2024, a Forlì-Cesena da 5.598 a 4.959, a Rimini da 5.232 a 4.916. Dunque il confronto fra anziani e badanti mostra “un peggioramento diffuso”: a Ravenna passa da 5,9 nel 2019 a 6,8 nel 2024; a Forlì-Cesena da 5,8 a 6,7: a Rimini da 4,8 a 5,5. La distanza tra domanda e offerta di assistenza sta diventando “sempre più marcata, aumentando il rischio di fragilità e isolamento degli anziani. “Se non interveniamo subito, molte famiglie si troveranno sole davanti a un compito gravoso e spesso insostenibile”, avverte la segretaria generale della Fnp-Cisl Romagna Maria Antonietta Aloisi. È pronta ad esplodere “una bomba sociale”, e il segretario generale del sindacato Francesco Marinelli auspica “politiche concrete per sostenere le famiglie e potenziare i servizi di cura”.

Accanto alle assistenti familiari, riconoscendo il loro ruolo, occorre supportare chi si prende cura dei propri cari anziani, “alleggerendo il peso sulle famiglie e sul sistema sanitario già sotto pressione”. Quindi: agevolazioni fiscali, contributi economici e servizi di supporto mirati. Se le attuali tendenze continueranno, conclude la Cisl Romagna, entro il 2030 la popolazione over 80 in Romagna potrebbe superare quota 100.000, mentre le badanti potrebbero scendere sotto le 14.000, con quasi otto anziani per ogni assistente. “Siamo di fronte a una prospettiva che rischia di diventare drammatica. I nonni si prendono cura dei nipoti, ma chi si prenderà cura dei nonni?”, è la domanda che pone il sindacato.