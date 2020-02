Prendere la propria passione e farne un lavoro. Questo è ciò che ha fatto Mara Di Lorenzo aprendo il suo “home restaurant” qualche anno fa. Un progetto coltivato con dedizione nel corso del tempo e che la porterà in onda nel programma condotto da Chiara Maci “L’Italia a morsi” , dove sarà protagonista alle prese con i fornelli di casa sua.

Che cos’è un home restaurant?

«L’home restaurant, nato a New York 10 anni fa, è una pratica per cui alcune persone decidono di mettere a disposizione la propria casa e la propria cucina ad amici e sconosciuti per condividere una cena o un pranzo, è una vera modalità per fare social eating. Questa pratica si è estesa in Europa e da pochi anni è arrivata anche in Italia, dove ancora è poco diffusa. Ad oggi, per me, l’home restaurant è in tutto e per tutto casa mia e la mia cucina: organizzo una cena una volta a settimana dove accolgo al mio tavolo fino a 12 persone».

Come ci si prenota alle cene?

«Attraverso Gnammo.com che è la prima piattaforma tutta italiana dedicata al social eating: offre a tutti la possibilità di organizzare e partecipare a pranzi, cene ed eventi culinari, sia nella stessa casa di chi li organizza che in qualsiasi location privata.

Funziona come Airbnb: non per dormire, ma per mangiare.

Io faccio parte del network “Le Cesarine” che è la più antica rete di cuoche casalinghe selezionate d’Italia, che mi ha scelto per partecipare a “L’Italia a morsi”».

Quando e come è nata la passione per la cucina?

«È nata con me, ho sempre avuto questa passione fin da piccolina. Da adulta ho vissuto in diverse città italiane e siccome mi piaceva cucinare, casa mia era sempre il luogo di ritrovo per i miei amici. Ho lavorato per più di 30 anni per una grossa azienda, e quando ne sono uscita a causa di una loro ristrutturazione, ho deciso di dare una svolta alla mia vita. Mi sono iscritta alla scuola alberghiera di Rimini, ho preso il diploma da chef e ho dato inizio a questo progetto che mi ha permesso di coltivare la mia passione».

Chi è il cliente tipo? Perchè provare l’esperienza dell’home restaurant?

«Solitamente l’età dei miei ospiti va dai 25 anni in su. Si presentano sia piccoli gruppi che persone da sole: lo scopo è fare nuove conoscenze. Rispetto a una tradizionale cena al ristorante l’atmosfera è più intima e completamente diversa. Si tratta infatti di social eating: condividere la cena con persone nuove e stringere amicizie in un luogo accogliente, gustando del cibo di qualità. I miei fornitori infatti sono affidabili e i piatti sono biologici e rigorosamente fatti in casa».

La trasmissione andrà in onda mercoledì alle 22 su Food network, canale 33. Durante la trasmissione Chiara Maci farà anche un giro a Sant’Arcangelo per far vedere ai telespettatori come ogni giorno si prepara l’impasto per le tagliatelle con 100 uova e uno speech sarà fatto anche dal negozio bio in via Castelfidardo “Pan biscotto”.