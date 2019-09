Hacker violano il profilo Instagram di Laura Pausini: "regalo iPhone"

SOLAROLO. Che fosse generosa è cosa nota, come quando si prese una pausa dai suoi impegni ufficiali per recarsi in visita a un 14enne (morto di recente) affetto dalla sindrome di West. Ma non le è mai venuto in mente di regalare (tanto più con Natale lontano e nessuna altra ricorrenza imminente) 2mila iPhone Xs né Tesla come apparso ieri sul profilo Instagram di Laura Pausini. Si trattava, come poi confermato dal profilo Twitter ufficiale della cantante, di una truffa; qualche hacker infatti aveva violato il social per cercare di dirottare i fan che la seguono (il suo profilo conta 2,8 milioni di follower) su siti esterni.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: