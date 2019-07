Grave incidente tra un'auto e un camion sulla bretella a Forlì

FORLI'. Gravissimo incidente alle 10.30 circa sul tratto di Tangenziale a due corsie che funge da bretella per collegarsi a via Monda. In uno scontro frontale tra un'auto e un camion che trasportava cibo per animali, il guidatore dell'utilitaria ha riportato ferite molto gravi. Sul poco è stata fatta atterrare l'elimedica che ha subito portato il ferito all'ospedale "Bufalini" di Cesena. La strada è chiusa in entrambe le direzioni di marcia perché il rimorchio del mezzo pesante si è intraversato sulla carreggiata.

Sul posto la Municipale sta gestendo le deviazioni del traffico.