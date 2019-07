Il cambio di circolazione che in queste ore ha innescato e sta innescando intensi rovesci non ha solo dato origine stamane a una tromba marina al largo di Marina Romea, ma ha anche dato vita a celle temporalesche con annesse grandinate. Chicchi di grandi dimensioni sono caduti in varie zone della Romagna, da Lugo a Cesenatico; impressionanti per dimensioni quelli grossi come sassi caduti a Bellaria-Igea Marina.