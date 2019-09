Gli eventi a Cesena per le Giornate Europee del Patrimonio

CESENA. ‪In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 21 e domenica 22 settembre apertura straordinaria serale di musei e monumenti a 1 euro. Promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali guidato da Dario Franceschini e ispirata al tema “Un due tre…Arte! Cultura e intrattenimento”, l’iniziativa prevede mostre, concerti, spettacoli teatrali, itinerari archeologici, laboratori didattici, visite guidate e aperture straordinarie organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali, cui si accederà con orari e costi ordinari. Oltre mille eventi in tutta Italia e sabato aperture serali al prezzo simbolico di un euro. A Cesena previste iniziative all’Archivio di Stato e al Museo archeologico oltre che al Museo archeologico di Sarsina. Tutti gli eventi del fine settimana sono disponibili e in continuo aggiornamento sul sito www.beniculturali.it/GEP2019. L’elenco dei musei e dei parchi archeologici che apriranno ‪sabato sera al costo di un euro su www.beniculturali.it/GEP19.