Giusy Ferreri accende la Notte rosa nel Ravennate

RAVENNA. La Notte Rosa ha acceso e animato tutta la Riviera nella serata di ieri, con iniziative che si sono protratte fino a notte fonda. L’evento clou nel Ravennate è stato il concerto di Giusy Ferreri a Marina di Ravenna. Ma il weekend rosa prosegue.

Questa sera a Marina Romea in piazza Italia alle 21 concerto Barracuda - Ligabue tribute band. Dj set Giampi & Mario Romario da Radio Studio Delta. A Marina di Ravenna al Finisterre Beach alle 22 concerto di Rumba de Bodas. In piazza Dora Markus ore 21.45: spettacolo comico di Maria Pia Timo da Zelig e Viviana Porro da Zelig Off. Presenta Andrea Vasumi. A Lido Adriano in piazza Vivaldi alle 21 Gli Aironi Bianchi: concerto della cover band ufficiale dei Nomadi.

Altri eventi sono in programma per domani: a Marina di Ravenna alla chiesetta Pineta, alle 10 Road to Spiagge soul: concerto degli Holy Fellas. A Lido Adriano in piazza Vivaldi alle 21 “Ragazzi di Strada e Ricky Portera”: live band composta da Mimmo Camporeale, ex tastierista di Vasco Rossi, Ricky Portera, ex chitarrista di Lucio Dalla, e Roby Morsiani, batterista degli Skiantos.

In entrambe le serate a Marina di Ravenna proseguono gli eventi organizzati dalla Pro loco: all’ex Stabulario, viale delle Nazioni 8, dalle 18.30 Sagra del pesce azzurro (stand gastronomico); in viale delle Nazioni, alle 20 “Mercatino rosa”; alla galleria Faro Arte dalle 21 alle 23 collettiva di giovani artisti italiani e messicani.