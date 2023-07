Giorgio Gaber secondo Gioele Dix all’arena san Domenico di Forlì

Per ricordare il ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, Gioele Dix rende omaggio al talento inimitabile del grande artista. Questa sera dalle ore 21.15 Dix sarà protagonista sul palcoscenico dell’Arena San Domenico di Forlì con lo spettacolo “Ma per fortuna che c’era il Gaber. Viaggio tra inediti e memorie del Signor G” di cui ha curato anche drammaturgia e regia. In scena nella doppia veste di attore e di cantante, l’artista sarà accompagnato da due eccellenti musicisti, Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre.

«Vedere Giorgio Gaber a teatro era un’esperienza che ti segnava. Sul palco sprigionava energia pura. Grazie alla sua potenza espressiva, sapeva dare corpo alle parole come nessun altro. Era capace di farti ridere, emozionare, indignare. Era un pensatore e un incantatore. Andavi a vederlo una volta e volevi tornare a rivederlo una seconda e poi una terza. Nei primi anni settanta sono stato uno sfegatato gaberiano, uno dei tanti».

Lo spettacolo è il più recente di una serie di tributi che Gioele Dix, a partire dal 2004, anno in cui si tenne il primo Festival Gaber a Viareggio, ha dedicato all’artista milanese.

Prenotazioni 0543 26355