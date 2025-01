Un agguato tra tifosi è andato in scena domenica 19 gennaio 2025 a Gatteo Mare dove si è giocata la partita di Coppa di Terza Categoria tra i padroni di casa del Valverde e il Cattolica, finota 2-3. Verso la fine della gara gruppi di tifosi con caschi in testa e armati di bastoni si sono affrontati. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. L’ipotesi sullo sfondo è quello che vedrebbe contrapposti ultras di Cesena e Rimini.