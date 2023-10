Sant’Angelo di Gatteo, il cordoglio per la morte dello storico tabaccaio

Morto storico commerciante di Sant’Angelo. Nei giorni scorsi si è spento Agostino Massari, di 87 anni, che ha guidato con la moglie la locale tabaccheria per 34 anni. La tabaccheria Massari, infatti, aprì nel 1961 in via Rigossa 19, a Sant’Angelo, di fianco alla storica osteria “dalla Derna” oggi attività cessata. Una particolarità è che la tabaccheria venne creata e allestita dai genitori di Maria Piera Placuzzi che all’epoca era la fidanzata di Agostino Massari, ma che essendo ancora minorenne non poteva essere titolare di licenza commerciale. Così i genitori all’epoca decisero di intestarla al futuro genero dandogli piena fiducia. Dopo le nozze i due coniugi gestirono la tabaccheria fino al 1995, quando poi hanno deciso di andare in pensione e passare la licenza alla figlia Sabrina che ancora guida la storica tabaccheria, nel frattempo trasferita nella centrale via Allende al numero 43. Agostino Massari non stava più tanto bene e si è spento all’ospedale Marconi di Cesenatico con grande cordoglio in tutta Gatteo.