Nuovo raid vandalico a Sant’Angelo di Gatteo, monta la protesta

Ancora un raid vandalico a Sant’Angelo di Gatteo, dopo i danneggiamenti dei giorni scorsi ad alcune autovetture ed il rovesciamento di contenitori della raccolta dell’organico. In quell’occasione vari bidoni dell’umido erano stati rovesciati, con i sacchi aperti, mentre al ponticello di legno della Rigossa il palo di cemento è stato rovesciato e due staccionate rotte. Anche in via Erbosa i cassonetti di plastica e carta sono stati spalancati, mentre alcune auto sono state cosparse di rifiuti. Immediate le polemiche sul web, così come dopo il nuovo atto vandalico nella serata del 14 gennaio: c’è chi chiede controlli, anche con le telecamere, e sanzioni.