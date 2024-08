Il “Bollino giallo” per i rifiuti è in partenza a Gatteo, Gambettola, Bagno di Romagna e Premilcuore

A partire da lunedì prossimo, 2 settembre, anche i comuni di Gatteo, Gambettola, Bagno di Romagna e Premilcuore adotteranno il ‘bollino giallo’ per incentivare una raccolta differenziata sempre più efficace. Questa iniziativa fa parte di una serie di misure introdotte per migliorare il conferimento dei materiali di scarto e rientra nelle strategie del Piano regionale dei rifiuti.

Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di raccolta domiciliare, i sacchi di rifiuto indifferenziato che verranno lasciati fuori dai contenitori non saranno raccolti. Gli operatori Hera apporranno un bollino giallo sui sacchi, segnalando così il mancato rispetto delle regole. Questi sacchi saranno dunque considerati abbandoni, comportando sanzioni previste dalla legge.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto della tariffa puntuale, attiva a Gatteo dal 1° gennaio scorso e dal 1° gennaio 2025 per gli altri tre comuni. La tariffa è calcolata non solo sulla base della superficie dell’immobile e del numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o della categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche), ma anche sulla quantità di rifiuto indifferenziato conferito. In caso di superamento delle quantità consentite, gli svuotamenti extra saranno addebitati nella bolletta di conguaglio. Tuttavia, per il primo anno di applicazione della tariffa puntuale, gli eventuali costi aggiuntivi non verranno addebitati.

Per evitare sovraccarichi inutili, il rifiuto indifferenziato sarà conteggiato in base al volume del contenitore. Pertanto, è consigliabile esporre il bidone solo quando è pieno. Un’attenta separazione dei rifiuti permette non solo di ridurre il volume dell’indifferenziato, ma anche di alleggerire la bolletta e aumentare il recupero di organico, carta, plastica e vetro.

Inoltre, continuano ad essere disponibili i servizi aggiuntivi per chi ne avesse bisogno. Le famiglie che utilizzano presidi sanitari monouso (es, pannolini o pannoloni), potranno usufruire di un servizio di raccolta dedicato e di una franchigia sugli svuotamenti extrai. Le famiglie numerose o con animali domestici, invece, potranno richiedere contenitori extra: in caso di superamento degli svuotamenti minimi, queste utenze non beneficeranno di franchigia e i costi saranno conteggiati a conguaglio l’anno successivo.

Dove ritirare il kit

Le famiglie che non hanno ancora ritirato il kit, indispensabile per accedere alla raccolta rifiuti (bidoncino per l’indifferenziato se serviti dal porta a porta) possono farlo ai seguenti indirizzi, a seconda del comune di appartenenza:

Gatteo: stazione ecologica di Savignano Sul Rubicone, via Rossellini

Gambettola: stazione ecologica di via Malbona

Bagno di Romagna: punto di distribuzione Palazzo Pesarini – via Verdi 4

Premilcuore: punti di distribuzione a Palazzo Pesarini, via Verdi 4. Bagno di Romagna e magazzino comunale, via Giovanni XXIII a Santa Sofia.

Le attività possono recarsi ai punti di distribuzione per i bidoncini da 40 litri, mentre per i contenitori più grandi (carrellati), devono contattare il numero verde 800.999.700 per definire la data del sopralluogo del tecnico Hera in azienda per concordare la volumetria idonea.

I canali di contatto Hera

Per chiarimenti contattare il Servizio Clienti Hera 800 999500 (famiglie) e 800999700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, a cui è possibile richiedere contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate. Per informazioni e segnalazioni è disponibile anche l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.